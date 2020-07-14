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"Аэрофлот" заявил о начале восстановления пассажиропотока

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" начал восстанавливать пассажиропоток, выполняет примерно 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до пандемии, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник.

"Мы уже восстанавливаемся. Могу сказать, что мы в текущем моменте делаем примерно 300 полетов в сутки. Это мало, обычно мы делаем 800, но мы уже перевозим порядка 30-33 тысяч человек в сутки. Обычно мы перевозим 110-120 тысяч", - сказал он.

По оперативным данным Росавиации, "Аэрофлот" в июне перевез 523 тыс. пассажиров: к июню 2019 г. это падение на 84%, но к маю этого года - рост в 2,5 раза.

Низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" - "Победа" перевезла в июне 439 тыс. пассажиров (-52% г/г). Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" обеспечила доставку 199 тыс. пассажиров (-85% к июню 2019 г., в 2,7 раза больше, чем в мае 2020 г.), сообщила Росавиация.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.

Аэрофлот

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