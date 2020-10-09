Минтранс спрогнозировал падение авиаперевозок в 2020 году на 53%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минтранс ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в годовом измерении, до примерно 60 млн пассажиров, заявил глава ведомства Евгений Дитрих на итоговой коллегии.

По оценке министерства, объем внутренних перевозок упадет на 30%, примерно до 51,2 млн пассажиров. Пассажиропоток всех российских аэропортов снизится на 42,5%, до 127,1 млн человек.

Авиация стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 отраслей. За 8 месяцев пассажиропоток российских авиакомпаний рухнул на 49%, до 43,9 млн человек.