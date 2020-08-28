Владелец крымского парка львов запасся водой загодя

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Крымский парк львов "Тайган", не использует воду из обмелевшего от засухи водохранилища, а перешел на собственные запасы, и животным воды хватает, заявил директор парка Олег Зубков.

"Мы еще зимой и осенью знали, что будет этим летом. Мы видели, к чему все движется, поэтому запасы воды стали делать еще зимой. Это, конечно, спасло", - сказал он в видео, размещенном на его YouTube-канале "Человек-лев".

В Крыму засуха, и с 24 августа в Симферополе вода подается людям по графику.

По словам Зубкова, парк имел право брать воду из Белогорского водохранилища. С начала июля "уровень воды настолько упал и перепад между точкой, где забирает насос и верхней точкой, куда нужно подать, настолько увеличился, что насос был не в состоянии брать воду".

"Мы составили акт и отключились от водопотребления с Белогорского водохранилища, перешли на внутренние ресурсы, резервы, которые накопили зимой. Этих ресурсов нам хватит - вполне", - отметил Зубков.

Бизнесмен надеется, что зимой в Крыму будет достаточно осадков и "ситуация как-то выровняется".

Олег Зубков основал "Тайган" - крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей - в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. В 1995 году он открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2500 питомцев, в "Сказке" - 1500.