Бывший вице-президент "Росгосстраха" Хачатуров осужден на 8 лет по делу о хищениях

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего вице-президента ПАО "Росгосстрах" Сергея Хачатурова за многомиллиардные хищения и легализацию преступных доходов, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Ольги Быковской.

Другую фигурантку дела - Надежду Клепальскую, сестру возглавлявшей совет директоров ПАО "Росгосстрах Банк" Светланы Клепальской и гендиректора ООО "Техника и автоматика", суд приговорил к 6 годам колонии.

Дополнительных наказаний фигурантам - штраф или запрет на определенную деятельность - суд назначать не стал.

Кроме того, суд взыскал с осужденных более 8 млрд руб. по искам о возмещении ущерба потерпевших: ПАО "Банк ФК Открытие" - порядка 5,8 млрд и ООО "РГС Активы" - порядка 2,3 млрд.

Согласно приговору, Хачатуров признан виновным в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Клепальская - в пособничестве растрате (часть 5 статьи 33 - часть 4 статьи 160 УК РФ), мошенничестве и легализации.

Как пояснили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ, судом установлено, что в период с января 2017 года по апрель 2018 года Хачатуров, будучи генеральным директором "РГС Активы" и вице-президентом "Росгосстраха" совместно с Клепальской и другими сообщникам присвоили более 18 тыс. инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Невский". Их фактическая стоимость составила более 2 млрд 290,7 млн рублей. Кроме этого, мошенническим путем было похищено свыше 15 млн акций "Росгосстраха", стоимость которых превысила 5 млрд 779 млн рублей. После этого осужденные легализовали полученные деньги.

Вину Хачатуров и Клепальская, задержанные весной 2018 года, не признали.