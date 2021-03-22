Вице-президенту "Росгосстраха" ужесточили наказание до 7,5 лет колонии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил приговор бывшему вице-президенту ПАО "Росгосстрах" Сергею Хачатурову, осужденному за многомиллиардные хищения и легализацию преступных доходов.

"Хачатурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Второй фигурантке дела - Надежде Клепальской, сестре возглавлявшей совет директоров ПАО "Росгосстрах Банк" Светланы Клепальской, суд назначил 5,5 лет колонии.

Дорогомиловский суд Москвы 14 июля 2020 года приговорил Хачатурова к восьми годам колонии, а Клепальскую - к шести. Позднее Мосгорсуд существенно смягчил приговор обоим фигурантам, изменив квалификацию их действий: Хачатурову - до четырех лет колонии, а Клепальской - до трех лет лишения свободы условно. Впоследствии Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Согласно приговору, Хачатуров признан виновным в особо крупной растрате, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, Клепальская - в пособничестве растрате, мошенничестве и легализации денег. Приговором суда них также взыскано более 8 млрд руб. по искам о возмещении ущерба в пользу потерпевших: ПАО "Банк "ФК Открытие" - порядка 5,8 млрд руб., а также ООО "РГС Активы" - порядка 2,3 млрд руб.

По версии следствия, в с января 2017 года по апрель 2018 года Хачатуров, будучи гендиректором "РГС Активы" и вице-президентом "Росгосстраха", совместно с Клепальской и другими сообщникам присвоили более 18 тыс. инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Невский", фактическая стоимость которых составила более 2 млрд 290,7 млн рублей, мошенническим путем похитили свыше 15 млн акций "Росгосстраха", стоимость которых превысила 5 млрд 779 млн рублей, после чего легализовали полученные деньги.

Хачатурова и Клепальскую задержали весной 2018 года, вину они не признали.