Ветер повалил более 90 деревьев во Владимирской области

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ветер повалил 92 дерева и повредил 24 линии электропередач во Владимирской области, сообщило ГУ МЧС по региону во вторник.

Самый сильный грозовой фронт прошел во Владимире, округе Муром, районах Мурома, Гусь-Хрустального и Меленок.

Буря повредила 19 автомобилей, несколько деревьев упали на газовые трубы.

На ликвидации последствий работают 10 человек и две единицы техники. Сотрудники МЧС распилили и убрали упавшие деревья.

В главном управлении МЧС по области развернули оперативный штаб и формируют аэромобильную группировку, чтобы быстро выехать на ликвидацию последствий грозы.