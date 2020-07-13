Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Росгидромет выпустил предупреждение о сильных осадках, ветре, грозах и похолодании в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие дни, в Московской области возможны затопления на поймах рек.

"Для ЦФО выпущено предупреждение о комплексе неблагоприятных и опасных погодных явлений", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

14-16 июля с юга европейской территории России в ЦФО придет активный циклон. В связи с этим температура понизится, ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром - до 15-22 м/с. За вторник, среду и четверг (14-16 июля) количество осадков, в частности, в Московской области может составить 50-70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60-100% от июльской нормы осадков.

На реках Москвы и Московской области с 14 по 17 июля ожидаются дождевые паводки "с ростом уровня воды до 1-2 м", говорится в сообщении Росгидромета. Наиболее интенсивные подъемы уровня воды прогнозируются в западной части Подмосковья, метеорологи квалифицируют это как опасное погодное явление.

"Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек. Увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск", - говорится в сообщении Росгидромета.

Накануне, 12 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московский регион идет похолодание до 14-18 градусов со вторника и до конца рабочей недели.

Согласно свежему прогнозу в сообщении Росгидромета, дожди в Московском регионе будут идти три дня подряд - с 14 по 16 июля, ветер будет наиболее сильным во вторник и среду - до 15-20 м/с. Температура воздуха опустится до 16-18 градусов в Москве и 13-18 градусов по области.

Прояснение ожидается 17 июля, температура поднимется до +17...22 градусов. 18 июля уже до +24 и преимущественно без осадков.