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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до 21 м/с во вторник

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают москвичей о надвигающейся грозе и порывистом ветре.

"В ближайший час 14 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза. При грозе усиление северного ветра порывами 16-21 м/с",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС во вторник.

В ведомстве порекомендовали москвичам и гостям города парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций и соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию.

Ранее во вторник Гидрометцентр РФ объявил предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильных ливней с грозами и порывистым ветром. Предупреждение действует до полуночи среды, 15 июля.

МЧС Москва

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