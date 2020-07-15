Добровольцы получат по 100 тыс. руб. за участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Добровольцы, участвовавшие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, получат по 100 тысяч рублей, сообщила одна из добровольцев Анна Кутина на пресс-конференции в среду.

Она отметила, что у нее после введения вакцины два дня держалась температура 38 градусов, но она сбивалась парацетамолом.

Другой доброволец Наталья Агеева сказала, что у нее была незначительная боль после введения вакцины, но без температуры.

Третий доброволец Георгий Смирнов добавил, что у него под вечер начала болеть голова, утром появилась температура 37,5 градусов, ее сбили, также было уплотнение в месте введения вакцины.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук отметила, что после введения вакцины у некоторых отмечались "покраснения, уплотнения в месте введения вакцины, может, боль, температура, головная боль, сустав у кого-то болел, у кого-то живот, першение, но в течение суток это купировалось". У добровольцев теперь появились антитела в достаточном количестве для защиты от вируса, заявила она.

Смолярчук также опровергла слухи о том, что вакцина может быть опасна, и, как писали некоторые СМИ, с ней можно получить некий чип: "Добровольцы живы-здоровы. Надеемся, все будет хорошо и дальше, как и сейчас".

В Сеченовском университете в среду выписали первых добровольцев, на которых была испытана вакцина от COVID-19. Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.