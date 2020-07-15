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Сеченовский университет выписал первых добровольцев, на которых испытывали вакцину от COVID-19

Сеченовский университет выписал первых добровольцев, на которых испытывали вакцину от COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Сеченовском университете в среду выписали первых добровольцев, на которых была испытана вакцина от COVID-19, сообщили в пресс-службе вуза.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее клинические испытания начались в середине июня в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России. Среди добровольцев - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

В Сеченовском университете отмечали, что после введения вакцины первым добровольцам у них началась головная боль и поднялась температура, но это является стандартной реакцией на введение вакцины и прошло в течение суток.

Вторую группу добровольцев выпишут 20 июля.

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