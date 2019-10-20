В ПФР рассказали, кто сможет претендовать на досрочную пенсию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пенсию за два года до достижения пенсионного возраста смогут просить назначить себе безработные мужчины не младше 60 лет, женщины - 55 лет, сообщает Пенсионный фонд России.

"Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПФР в воскресенье.

Там добавили, что право на льготу будут иметь женщины не младше 55 или мужчины - 60 лет.

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с начала текущего года был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 4900 рублей до 11 тыс. 280 рублей в течение одного года.

Всего в законе предусмотрено три варианта, при которых возможен досрочный выход на пенсию. Первый - для безработных, как написано выше.

Второй - на пенсию за два года до достижения пенсионного возраста могут выйти женщины со стажем не менее 37 лет и не младше 55 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет и не младше 60 лет.

Третий - для многодетных женщин. Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четверо - на четыре года раньше.

Кроме того, не следует забывать и о предусмотренных льготах для определенных профессий и регионов проживания. Так, водители общественного транспорта могут выходить на пенсию при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины).

Пенсионный возраст педагогических, медицинских и творческих работников будет увеличен на пять лет с учетом стажа - от 25 до 30 лет.

Граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, смогут выйти на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Прежний возраст выхода на пенсию сохранится для людей, работающих в тяжелых условиях и на определенных работах.

Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно - на полгода каждый год, пока не достигнет в 2028 году 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.