Мишустин сообщил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом, и сейчас наблюдается улучшение ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в среду глава правительства отметил, что последние сутки в стране прирост заболеваемости минимальный и не превышает 1%.

"Это нам позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже. Раньше заседания координационного совета проводились чуть ли не ежедневно. Сейчас для решения всех неотложных вопросов вполне хватает еженедельной встречи", - заметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь.

Сроки бесплатного предоставления тест-систем продлили до мая 2021 года

Премьер также сообщил, что правительство РФ продлило до мая 2021 года сроки бесплатного предоставления тест-систем на выявление коронавируса для государственных и муниципальных медучреждений.

"Мы продолжим практику массового тестирования граждан. Более того, до 1 мая 2021 года продлим срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин.

Как подчеркнул глава правительства, "такая диагностика должна быть доступна везде и всем". "В любой момент и при малейшем сомнении должна быть возможность пройти тест на наличие вируса и антител к нему, а если болезнь обнаружится - как можно быстрее начать ее лечение", - продолжил он.

При этом Мишустин отметил необходимость обеспечить раннюю диагностику и других заболеваний. "Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая, как вы помните, была приостановлена из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране", - сказал премьер.

Он пояснил, что решение о возобновлении диспансеризации будет принимать руководство регионов, исходя из ситуации на их территории.

Мишустин также пообещал продолжить практику отправки врачебных бригад в субъекты РФ, у которых не хватает собственных сил для борьбы с COVID-19.