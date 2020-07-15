За сутки в России выявлено 6422 новых случая COVID-19

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 6422, за сутки умерли 156 пациентов, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6422 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1708 (26,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 746 369 случаев COVID-19, 11 770 умерших и 523 249 выписанных (10 424 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 350.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 628 новых случаев COVID-19 за сутки, 29 смертей и 1844 выздоровевших.

В регионах

Еще 264 новых случая выявлено за сутки в Петербурге, 263 - в Свердловской области, 251 - в Ханты-Мансийском АО, 246 - в Алтайском крае, 229 - в Нижегородской области, 202 - в Ямало-Ненецком АО, 190 - в Иркутской области, 187 - в Мурманской области, 173 - в Московской области, 133 - в Красноярском крае, 132 - в Челябинской области, 119 - в Архангельской области, 115 - в Воронежской области, 110 - в Ульяновской области, 108 - в Оренбургской области, 105 - в Омской области, 103 - в Новосибирской области. В других регионах России число выявленных за сутки инфицированных не превышает 100.

Согласно данным оперштаба по смертности за сутки, 29 пациентов с COVID-19 умерли в Москве, 19 - в Петербурге, 9 - в Иркутской области, по 7 умерших в Московской, Тамбовской и Нижегородской областях. По 5 смертей в Тульской, Архангельской, Ростовской областях. По четыре пациента умерли в Мурманской, Самарской, Новосибирской областях. По 3 - в Амурской, Свердловской областях и Ставропольском крае. По два летальных исхода в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Тыве, Якутии, Оренбургской, Омской, Владимирской, Воронежской, Смоленской, Тверской, Ленинградской, Кировской областях, Алтайском крае и Ханты-Мансийском АО. По одному летальному случаю в Коми, Марий Эл, Бурятии, Тюменской, Томской, Калининградской, Псковской, Астраханской, Пензенской, Саратовской, Курганской областях, Приморском, Краснодарском, Красноярском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициенты распространения инфекции как в Москве, так и в России в целом перешли к снижению. В Москве в среду этот показатель составил 1,04 (накануне - 1,08, еще днем ранее - 1,07). В России - 0,98 (с 11 по 14 июля показатель был на уровне единицы).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Тестирование

Роспотребнадзор сообщает, что, по последним данным (на 14 июля), в России выполнено 23 754 645 тестов на коронавирус, из них 258 тыс. - за последние сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 270 980 человек.