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Москалькова не получала жалоб от арестованного журналиста Сафронова

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в госизмене журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не жаловался на условия содержания в СИЗО "Лефортово". Об этом заявила пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Москалькова выясняла этот вопрос с с руководителем СИЗО "Лефортово". Она узнала, что в камере у Сафронова есть холодильник, телевизор, горячая вода, туалет. Жалоб от него в аппарат омбудсмена не поступало.

В соответствии с федеральным конституционным законом "Об уполномоченном..." Москалькова имеет право реагировать на нарушения и без жалоб, если возникает общественный резонанс, напомнили в пресс-службе. Однако изучить документы и доказательства следствия по делу Сафронова она сможет, только когда приговор в случае его вынесения вступит в законную силу, и если будет обращение от Сафронова или его адвокатов.

16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию защиты Сафронова на решение о его аресте.

14 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева посетила арестованного. Она рассказала, что в камере у него телевизор без антенны, поэтому смотреть его не получается. В СИЗО на него давления не оказывают, но, отвечая на этот вопрос, он добавил: "В другом месте - сами понимаете...". Суть уголовного дела члены ОНК с ним не обсуждали.

Сафронова задержали 7 июля, допросили с адвокатом по назначению, а вечером того же дня суд арестовал его на два месяца как подозреваемого в госизмене. 13 июля ему было предъявлено официальное обвинение, а на допросе в тот же день следователи его ни о чем не спрашивали, зато вопросы были у защиты к следствию.

Адвокаты журналиста считают, что пока ему предъявлены слишком общие обвинения, не подкрепленные доказательствами и документами, поэтому давать показания на этой стадии нет смысл. По их словам, в ФСБ считают, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой. В 2017 году по ее заданию он собрал и передал ей составляющую гостайну информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает вину.

Задержание журналистов на акции в поддержку Сафронова

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Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Иван Павлов Татьяна Москалькова Коммерсантъ Лефортово Мосгорсуд

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