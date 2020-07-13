У следствия ФСБ не оказалось вопросов к Сафронову на допросе в понедельник

По словам адвокатов, в публикациях журналиста ФСБ гостайны не нашла, но он общался со спецслужбами Чехии с помощью шифрования

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Следственном управлении ФСБ завершился допрос советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, заявил его адвокат, участник правозащитного объединения "Команда 29" Евгений Смирнов.

"Допрос закончился. У следствия не было к Ивану вопросов. Так бывает. Вину он не признал", - сказал он.

По словам юриста, Сафронов бодр и настроен на борьбу: "Естественно, обвинений никаких не может признавать, потому что считает их полным бредом".

С арестованным обращаются "предельно корректно".

По словам адвоката Ивана Павлова, лидера "Команды 29", в ФСБ отвергают версию о том, что преследование Сафронова связано с его работой в "Коммерсанте" или "Ведомостях". Эксперты-криминалисты ФСБ не обнаружили в его публикациях гостайны.

"Ранее следствие утверждало, что Иван якобы общался со спецслужбами Чехии через интернет. Сейчас уточняется, что сообщения были зашифрованы, шифрование было с помощью программного обеспечения VeraCrypt", - добавил Павлов.

"Мы никогда не отказываемся от конструктивного взаимодействия с нашими процессуальными оппонентами", - ответил адвокат на вопрос будет ли Сафронов помогать следствию, чтобы добиться истины в этом деле.

Давать показания по этому делу, в отсутствие конкретных обвинений, защита считает преждевременным.

"Преждевременно давать показания сейчас, тем более, у следствия нет к Ивану вопросов. Вот, когда будут конкретные обвинения, тогда да", - сказал Павлов.

Сафронова задержали 7 июля, арестовали на два месяца, а 13 июля ему было предъявлено обвинение. По словам Павлова, в тексте обвинения нет информации о том, получал ли он вознаграждение за якобы переданные им сведения, кем он был завербован, кому и как передавал эти данные.

"Сейчас было предъявлено обвинение. В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы. Нет также данных о том, что именно он передал, когда это произошло, какой-либо другой конкретики", - сказал Павлов.

Ранее он говорил, что в ФСБ считают, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году по ее заданию собрал и передал ее представителю из корыстных побуждений информацию, составляющую гостайну.

13 июля несколько десятков журналистов устроили встречу у СИЗО "Лефортово", чтобы поддержать арестованного. Они требуют максимальной открытости следствия и суда, а также освобождения Сафронова.