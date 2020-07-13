Адвокат Сафронова указал на уникальность его дела

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова уникально тем, что следствие не представило защите и суду доказательства его вины, заявил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Сафронова задержали 7 июля, арестовали на два месяца, а 13 июля ему было предъявлено обвинение. По словам Павлова, в тексте обвинения нет информации о том, получал ли он вознаграждение за якобы переданные им сведения, кем он был завербован, кому и как передавал эти данные.

"Сейчас было предъявлено обвинение. В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы. Нет также данных о том, что именно он передал, когда это произошло, какой-либо другой конкретики", - сказал Павлов.

Сафронов не признал вины по предъявленному обвинению. После этого его допросят, и защита впервые сможет задать вопросы следствию, отметил адвокат.

Сафронова задержали утром 7 июля, первый допрос с ним провели с адвокатом по назначению, но он отказался давать показания. Вечером Лефортовский суд провел закрытое заседание по мере пресечения и арестовал журналиста.

В пресс-релизе ФСБ о задержании было сказано только, что Сафронова обвиняют в выдаче одной из спецслужб НАТО данных, составляющих гостайну. Журналисты доступа к гостайне не имеют. За два месяца работы в "Роскосмосе" советником гендиректора госкоропорации Сафронов не имел допуска к секретной информации.

После суда Павлов рассказал, что в ФСБ считают, что в 2012 году Сафронов завербовала чешская спецслужба, а пять лет спустя он по ее заданию собрал и передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС России в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Павлов отметил, что у следователя оказалось семь уже сшитых томов по делу Сафронова, хотя дело было возбуждено только в июле. Защита видела только постановление о возбуждении дела. В нем упоминаются три заключения специалистов Минобороны и ФСВТС, которые подтверждают секретность сведений, переданных за рубеж. Сами заключения ни суду, ни защите не показали. По словам адвоката, эти документы были сделаны задолго до возбуждения уголовного дела в отношении Сафронова, а одно из них было получено еще год назад и все они не являются экспертизами.