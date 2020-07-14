Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова

Журналист Иван Сафронов у Лефортовского суда Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин осведомлен об аресте советника главы "Роскосмоса", журналиста Ивана Сафронова, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На вопрос, какова реакция президента на это дело, Песков ответил, что ничего не может сказать.

По его словам, Кремль не обладает информацией о деталях дела в отношении Сафронова, в связи с чем и не может их раскрыть.

"Вы знаете, что это вопрос, связанный с обвинением в госизмене, и, разумеется, расследование и другие действия там осуществляются в закрытом режиме", - отметил он.

Песков признал, что при необходимости у президента есть право запросить материалы дела для личного изучения.

"При необходимости - да, но я уверен, что по мере того как будет следствие проводиться, тем более, вы знаете, что сейчас уже есть определенные наработки и определенные документы в тех самых папках, о которых мы с вами слышали, президент сможет получать информацию, это так", - сказал он.

Комментируя задержания журналистов, которые приходили к СИЗО "Лефортово" поддержать арестованного, Песков отметил, что при строгом соблюдении закона журналисты должны иметь право на осуществление своей деятельности.

"Насколько я понимаю, там сразу много журналистов собралось. По всей видимости, это могло быть причиной для каких-то действий со стороны правоохранителей. Вместе с тем, конечно, мы считаем, что при условии строгого соблюдения закона журналисты в рамках закона о СМИ должны иметь полную свободу на осуществление своей журналистской деятельности", - ответил он на вопрос, в курсе ли в Кремле и считают ли такие задержания обоснованными.

В день задержания Сафронова Песков говорил, что ему известно, что претензии к нему не связаны с его журналистской деятельностью, и отмечал качественную работу контрразведки. По словам адвокатов Сафронова, ему вменяют передачу чешской спецслужбе информации, составляющей гостайну, в 2017 году, когда он работал в "Коммерсанте", однако в его публикациях ФСБ не находила засекреченных сведений.

За два месяца работы в "Роскосмосе" Сафронов доступа к гостайне не имел.