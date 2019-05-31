Жители Березников получат более 1 млрд руб. из-за аварии на руднике "Уралкалия"

После затопления рудника в 2006 году в городе происходят провалы грунта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Козак поручил выделить в 2019 году 1 037,4 млн рублей на социальные выплаты жителям Березников, пострадавших из-за затопления рудника "Уралкалия", которое привело к образованию провалов в черте города. Это следует из материалов на сайте правительства.

Деньги на компенсации выделят в равных долях из федерального бюджета, бюджета Пермского края и из средств "Уралкалия".

По итогам совещания у Козака еще 15 многоквартирных жилых домов в городе признали аварийными. Их снесут. Новые дома для жильцов этих домов должны построить к 1 октября 2021 года.

"Уралкалий" получил поручение ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне. Также компании поручили продолжать мониторинг в зонах вероятных разрушений в Березниках и Соликамске.

Федеральным Минтрансу и Минфину Козак поручил проработать вопрос о выделении 900 млн рублей на строительство дорог в микрорайоне Любимов в Березниках.

Эти поручения и решения были сформулированы по итогам совещания, которые Козак провел в Березниках 21 мая. Там обсуждали последствия техногенной аварии: из-за затопления в 2006 году рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в этой зоне начались провалы грунта. Пострадал участок железной дороги и жилые дома у станции "Березники".