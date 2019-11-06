В Пермском крае осудили виновных в гибели троих рабочих на заводе "Уралхима"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор сотрудникам филиала АО "ОХК "Уралхим" - "Азот" (Березники, Пермский край), по чьей вине погибли трое рабочих, сообщается на сайте регионального управления СКР в среду.

Суд установил, что технолог агрегата, механик и двое начальников смены одного из цехов "Азота" в нарушение требований промбезопасности дали распоряжение троим рабочим отремонтировать емкость высотой 11,5 м. Во время ремонта использовались болгарка и электросварка, что привело к детонации емкости. Трое рабочих получили смертельные травмы.

Подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Технологу и двоим начальникам смены назначено наказание по три года лишения свободы в колонии-поселении. Механик приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, инцидент произошел 6 мая текущего года в цехе по производству аммиака. В результате инцидента погибли трое рабочих, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Березниковский "Азот" производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия. В состав производственных активов АО "ОХК "Уралхим" входят филиал "Азот" в Березниках, филиал "ПМУ" (ранее "Пермские минеральные удобрения") в Перми, филиал КЧХК (ранее завод минеральных удобрений "Кирово-Чепецкий химический комбинат") и АО "Воскресенские минеральные удобрения".