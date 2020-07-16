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Эксперт допустила, что вакцины от COVID-19 могут быть эффективными в течение многих лет

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге начнет испытывать вакцину от коронавируса на добровольцах в 2021 году, сообщил исполняющий обязанности директора учреждения Дмитрий Лиознов; в свою очередь, замдиректора НИИ Дарья Даниленко предположила, что вакцины против COVID-19 могут быть эффективными в течение многих лет.

"Наша вакцина сейчас на стадии доклинических исследований на животных. Этот период будет длиться несколько месяцев, и только после этого мы будем переходить к человеку. Если вакцина покажет свою эффективность и будет безопасна, то в феврале 2021 года мы планируем включить в исследования здоровых добровольцев, которых будем прививать и наблюдать до конца следующего года", - сказал Лиознов на пресс-конференции в четверг.

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По его словам, за полтора месяца принять участие в испытаниях вакцины изъявили желание более 2 тыс. человек, однако подавляющее большинство решило ограничиться начальной фазой исследований.

"Когда мы стали опрашивать потенциальных участников, большая часть предпочла первую фазу, но я уверен, что и на третью фазу будет достаточно желающих", - отметил Лиознов. Он добавил, что ожидает разработки эффективных отечественных и зарубежных вакцин до конца 2020 года.

"Возможно, в сентябре какие-то ограниченные партии (вакцин - ИФ) поступят в медицинские учреждения, и дальше уже будет решаться, кто в первую очередь будет прививаться. И до Нового года, возможно, несколько отечественных вакцин будут доступны для профилактики", - сказал Лиознов.

В свою очередь заместитель директора НИИ гриппа Дарья Даниленко подчеркнула, что новый коронавирус изменяется очень медленно, поэтому вакцины от него будут эффективны в течение многих лет.

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"Сейчас мы увидели фантастический прогресс в области генетики коронавирусов (...) Такой огромный массив данных позволяет утверждать, что этот коронавирус изменяется гораздо медленнее, чем вирус гриппа, и это дает надежду на то, что вакцины, которые разрабатываются, пригодятся нам на протяжении многих лет и, может быть, десятилетий", - сказала она.

"Нет никаких оснований полагать, что, пока вакцина проходит стадии клинических испытаний, она станет неактуальна", - добавила Даниленко.

Хроника 09 января – 16 июля 2020 годаПандемия коронавируса
НИИ гриппа имени Смородинцева Петербург Дмитрий Лиознов Дарья Даниленко Коронавирус

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