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Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

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Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".

Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.

Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

коронавирус США COVID-19

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