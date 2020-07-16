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ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины

ОАЭ и Китай первыми мире приступили к финальной стадии тестирования COVID-вакцины
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ОАЭ и КНР первыми в мире перешли к третьей - финальной - стадии испытаний вакцины от коронавируса, сообщает в четверг общеарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Базирующаяся в Абу-Даби компания G42 проводит испытания в сотрудничестве с (китайской компанией - ИФ) Sinopharm CNBG под руководством департамента здравоохранения Абу-Даби и министерства здравоохранения", - говорится в заявлении G42.

"Это партнерство поможет дать быстрый доступ к вакцине жителям ОАЭ, с учетом ее производства в Абу-Даби", - отмечается в заявлении.

В июне стало известно, что CNBG будет проводить третью фазу испытаний вакцины в ОАЭ. Западные СМИ тогда указывали, что для третьей стадии испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.

В CNBG позднее заявляли, что сразу две разрабатываемые ею вакцины от коронавируса показывают успешные результаты.

СМИ отмечали, что Китай, где одобрена разработка сразу восьми прототипов вакцин от коронавируса, пока что лидирует в мире в этой сфере.

Хроника 09 января – 16 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ОАЭ Китай Абу-Даби Sinopharm CNBG G42

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