Защитникам Сафронова впервые показали материалы, содержащие гостайну

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ивана Сафронова в Мосгорсуде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следствие ФСБ впервые показало в ходе судебного заседания материалы дела Ивана Сафронова, содержание государственную тайну, сообщил журналистам адвокат советника главы "Роскосмоса", руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Защиту впервые познакомили с секретными материалами. В них информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Ивана", - сказал Павлов. Адвокат отметил, что защита не намерена нарушать закон и разглашать эти сведения.

Ранее в четверг сообщалось, что одного из защитников Сафронова - адвоката Данилу Никифорова - удалили с судебного процесса в Мосгорсуде из-за его отказа дать подписку о неразглашении государственной тайны.

В настоящий момент Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы защитников Сафронова на его арест. В понедельник бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.