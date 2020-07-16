ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

Дело ведут десять следователей ФСБ; адвокат Иван Павлов не будет участвовать в следственных действиях

Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Фамилия генерала СВР в материалах дела не указана, добавил он.

Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" о госизмене ведут десять следователей ФСБ, рассказал также адвокат.

Ранее сообщалось, что следственную группу возглавляет следователь Александр Чабан, который, в частности вел дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева.

16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.

По словам Павлова, Мосгорсуд приобщил к делу больше десяти поручительств и 25 характеристик его подзащитного.

"Характеристик 25, есть со всех мест работы: "Роскосмос", "Ведомости", "Коммерсантъ", с места учебы ВШЭ", - сказал адвокат. Среди поручителей он назвал основателя The Bell Елизавету Осетинскую, бывшего замглавреда "Коммерсанта" Глеба Черкасова, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и бывшего издателя "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.

Павлов также рассказал о своей роли в деле. Он не будет участвовать в следственных действиях с Сафроновым, чтобы с него не брали подписку о неразглашении и чтобы он мог оставаться связующим между защитой и обществом.

"Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, когда я буду комментировать это дело. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом, - сказал Павлов. - Я буду дистанционно участвовать в деле, пока с меня не возьмут подписку, и буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше. Нужно сказать, что Иван и без того находится под защитой очень компетентных адвокатов".

По версии следствия, Сафронов передал спецслужбе НАТО информацию, составляющую гостайну. Как говорили адвокаты, в ФСБ считают, что Сафронова в 2012 году завербовала спецслужба Чехии, контролируемая спецслужбами США. В 2017 году он по ее поручению собрал и передал ее представителю засекреченную информацию о поставках вооружений и действиях российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.

Сафронова задержали 7 июля, допросили с адвокатом по назначению, а вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Он находится в СИЗО "Лефортово".