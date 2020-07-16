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ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

Дело ведут десять следователей ФСБ; адвокат Иван Павлов не будет участвовать в следственных действиях

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Фамилия генерала СВР в материалах дела не указана, добавил он.

Уголовное дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" о госизмене ведут десять следователей ФСБ, рассказал также адвокат.

Ранее сообщалось, что следственную группу возглавляет следователь Александр Чабан, который, в частности вел дело о госизмене физика Виктора Кудрявцева.

16 июля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на арест Сафронова. Ходатайство защиты о проведении этого заседания в открытом режиме суд отклонил.

По словам Павлова, Мосгорсуд приобщил к делу больше десяти поручительств и 25 характеристик его подзащитного.

"Характеристик 25, есть со всех мест работы: "Роскосмос", "Ведомости", "Коммерсантъ", с места учебы ВШЭ", - сказал адвокат. Среди поручителей он назвал основателя The Bell Елизавету Осетинскую, бывшего замглавреда "Коммерсанта" Глеба Черкасова, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и бывшего издателя "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.

Павлов также рассказал о своей роли в деле. Он не будет участвовать в следственных действиях с Сафроновым, чтобы с него не брали подписку о неразглашении и чтобы он мог оставаться связующим между защитой и обществом.

"Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, когда я буду комментировать это дело. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом, - сказал Павлов. - Я буду дистанционно участвовать в деле, пока с меня не возьмут подписку, и буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше. Нужно сказать, что Иван и без того находится под защитой очень компетентных адвокатов".

По версии следствия, Сафронов передал спецслужбе НАТО информацию, составляющую гостайну. Как говорили адвокаты, в ФСБ считают, что Сафронова в 2012 году завербовала спецслужба Чехии, контролируемая спецслужбами США. В 2017 году он по ее поручению собрал и передал ее представителю засекреченную информацию о поставках вооружений и действиях российских войск в странах Африки и Ближнего Востока.

Сафронова задержали 7 июля, допросили с адвокатом по назначению, а вечером того же дня суд арестовал его на два месяца. Он находится в СИЗО "Лефортово".

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 16 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Иван Павлов Мосгорсуд СВР Александр Чабан Виктор Кудрявцев

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