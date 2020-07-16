Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом

Суд исключил из своего постановления пункт о сотрудничестве с представителем чешской разведки

Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене, и оставил его под стражей.

"Постановление Лефортовского суда от 7 июля 2020 года изменить: исключить из постановления в части материалов о том, что Сафронов сотрудничал с сотрудником чешской разведки, в остальном апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Коновалова.

Адвокаты просили провести это заседание в открытом режиме, но суд не согласился.

Как рассказывал лидер объединения "Команда 29" адвокат Иван Павлов, Мосгорсуд приобщил к делу больше десяти поручительств за Сафронова и 25 характеристик.

"Характеристик 25, есть со всех мест работы: "Роскосмос", "Ведомости", "Коммерсантъ", с места учебы ВШЭ", - сказал адвокат. Среди поручителей он назвал основателя The Bell Елизавету Осетинскую, бывшего замглавреда "Коммерсанта" Глеба Черкасова, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и бывшего издателя "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева.

Сафронову, который больше десяти лет работал в "Коммерсанте", около года - в "Ведомостях", а с мая 2020 года - советинком гендиректора "Роскосмоса" вменяют госизмену.

В Мосгорсуде его защита впервые увидела секретные материалы об об оперативно-розыскной деятельности в отношении журналиста, сказал Павлов. По его словам, защита не намерена нарушать закон и разглашать эти сведения. 8 июля Павлов говорил, что он отказался дать подписку о неразглашении материалов следствия, но дал подписку о неразглашении гостайны, которую в материалах дела на тот момент не видел.

16 июля адвоката Данилу Никифорова удалили с заседания в Мосгорсуде из-за его отказа дать подписку о неразглашении государственной тайны.

Павлов также рассказал, что в материалах следствия говорится, что ФСБ получила сообщение о передаче Сафроновым гостайны от генерала СВР.

Сафронов был задержан и арестован 8 июля. ФСБ в тот день сообщила, что ему вменяют передачу засекреченных данных одной из спецслужб НАТО. По словам адвокатов, в ФСБ считают, что он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. В 2017 году по ее зданию он собрал и передал ей данные составляющие гостайну, в итоге эта информация поступила спецслужбм США, полагает следствие.

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