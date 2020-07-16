Для россиян, работающих на "удаленке", введут график взаимодействия

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Трудовом кодексе появится понятие "график взаимодействия", которое будет определять порядок организации работы сотрудника в дистанционном режиме, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, один из авторов поправок в трудовое законодательство Андрей Исаев.

"В подготовленных к первому чтению поправках в Трудовой кодекс (ТК) о дистанционной работе мы прописываем, что работники, которые переходят на такую работу постоянно или временно, заключают договор, где должен быть оговорен график взаимодействия с работодателем", - сообщил Исаев в четверг в прямом эфире "ДумаТВ" в инстаграме.

"График взаимодействия должен быть рассчитан, исходя из того, что работник работает 40 часов в неделю", - уточнил Исаев. По его словам, при определении такого графика должно быть оговорено, что работодатель выходит на связь с работником в определенное время, с 8:00 до 16:00 или с 10:00 до 18:00, и "в это время работник обязан поднять трубку, ответить на сообщения, выполнять поставленные задачи".

Он сообщил, что поправками в ТК будет также определено, что за пределами графика взаимодействия наступает "личное время работника, которое неприкосновенно, и в это время работодатель не имеет права ставить задачи, связанные с работой за пределами данного графика".

"Если работодатель звонит вне графика, он должен оплачивать работнику сверхурочную занятость, за первые два часа такой сверхурочной работы - в полуторном размере, за последующее время - в двойном размере", - уточнил Исаев.

Законопроект о внесении изменений в ТК о регулировании дистанционной работы был внесен в Госдуму в середине июня как реакция на изменения, произошедшие в организации работы в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Первое чтение поправок в Госдуме назначено на 21 июля.