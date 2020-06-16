Единороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленки

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Депутаты подготовили и внесут в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной форме работы, объявил председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Изменить предлагается главу 49.1 ТК.

По его словам, предполагается определить три вида удаленной работы: "непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

В законопроекте также "сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на "удаленке", чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя", отметил руководитель думской фракции.

При принятии поправок в первом чтении фракция единороссов предложит принять постановление о направлениях доработки законопроекта, пообещал Неверов.

О доработке статьи ТК, регулирующей дистанционную работу, единороссы задумались в связи с введением режима самоизоляции из-за коронавируса. 4 июня первый зампред фракции Андрей Исаев обещал, что документ будет доработан и внесен в Думу в течение двух недель.

2 июня Исаев обещал, что в законопроекте пропишут право быть оффлайн для сотрудника, которого переводят на удаленку. Привлечение людей к работе в личное время по острой производственной необходимости следует оплачивать как сверурочные часы, по повышенному тарифу, считает единоросс.