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В РФ заверили, что информация о российских вакцинах от COVID-19 надежно защищена

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Директора Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что данные по российской вакцине от коронавируса и ее испытаниям надежно защищены.

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"У нас хорошие закрытые информационные базы, куда проникнуть, мягко говоря, непросто. А информация об исследованиях вакцины вообще не имеет доступа в Интернет", - сказал Тарасов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, в центре им. Гамалеи, где разрабатывалась вакцина, "думаю, еще более серьезные меры, это закрытая тематика".

В Сеченовском университете 15 июля завершился первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса - были выписаны первые добровольцы, вторые будут выписаны 20 июля. По словам Тарасова и других исследователей, все добровольцы чувствуют себя хорошо, получили иммунитет.

Ранее в четверг британский центр кибербезопасности обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса. По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру.

коронавирус Сеченовский университет

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