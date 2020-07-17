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В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.

"Обыск проводит СКР, связан с делом о клевете. Сейчас обыск продолжается, изымают электронные носители, больше ничего", - сказал Воронин.

Между тем сам оппозиционер Алексей Навальный утром в пятницу был вызван по этому делу на допрос, с него взяли подписку о невыезде. "Допрос провели. Личный обыск провели. Едем сейчас на два обыска в квартирах", - написал политик в своем твиттере.

Уголовное дело в отношении Навального СК возбудил 2 июля. Оно связано с постом в телеграме о ролике телеканала RT, снятом в поддержку поправок в Конституцию, одним из героев которого стал ветеран Игнат Артеменко. По мнению следствия, 2 июня Навальный разместил в соцсетях это видео, сопроводив его комментарием, содержащим "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко".

Год назад в ФБК, а также региональных штабах Навального провели обыски, связанные с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику – компьютеры и аппаратуру для съемок.

ФБК СКР Алексей Навальный

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