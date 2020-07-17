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Во время пандемии женщины в России стали чаще сталкиваться с насилием в семье

Во время пандемии женщины в России стали чаще сталкиваться с насилием в семье
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Семь российских организаций по защите прав женщин заявили о росте числа обращений к ним в период ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

"Большое количество обращений связано с хроническими ситуациями домашнего насилия, которое увеличилось с принятием карантинных мер. Однако существуют прецеденты, когда женщина сообщает о первом случае насилия, произошедшем в этот период. Некоторые женщины искали психологическую помощь, поскольку из-за режима строгой изоляции психологический стресс, которые они пережили, усилился. Также были обращения женщин, потерявших работу", - говорится в докладе, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В докладе приводятся данные правозащитного проекта "Зона права", центров "Сестры", "Китеж", "Ты не одна", "АННА", Консорциума женских неправительственных объединений, а также Российской правовой инициативы.

В нем отмечается, что на Северном Кавказе две партнерские организации сообщали в апреле и мае об увеличении количества случаев сексуального насилия, например, изнасилований в браке. "Во всех случаях обратившиеся страдали от хронического насилия в семье, которое длилось много лет и усилилось в период карантина", - сказано в документе.

Если условия проживания не позволяли членам семьи находиться в разных комнатах, "риск возникновения насилия среди членов семьи значительно вырос", говорится в докладе. Кроме того, жертвам домашнего насилия стало гораздо сложнее обращаться за помощью, поскольку лица, применившие к ним силу, постоянно были рядом. "К тому же падение доходов привело к повышению тревожности и дестабилизации эмоционального состояния людей, что могло стать одной из причин увеличения домашнего насилия", - отмечается в докладе.

Центр "АННА" также сообщил о том, что их горячая линия не справлялась с количеством поступающих звонков, оказывала консультации лишь 20% позвонившим женщинам, работая с 7 до 21 часа. С июня они перешли на круглосуточную работу.

Неправительственные организации также обращались к правительству с просьбой принять меры для защиты жертв домашнего насилия в период самоизоляции. Правкомиссия по предупреждению преступлений издала документ, частично посвященный предупреждению преступлений в области семейных отношений, и сформулировала рекомендации федеральным и региональным властям. Также ответы на письмо НПО дали региональные власти 22 из 85 субъектов РФ и рассказали о принятых мерах защиты жертв домашнего насилия.

"Можно сделать вывод о том, что власти начали признавать проблему домашнего насилия в целом и ее возможное обострение в связи с режимом строгой изоляции. Это является положительным сдвигом в их восприятии домашнего насилия. Однако реакция властей кажется спорадической, а ее эффективность еще предстоит оценить. Представляется, что в отсутствии всеобъемлющего законодательства в отношении домашнего насилия, власти оказались не в состоянии обеспечить по-настоящему эффективную защиту пострадавших на всей территории России", - говорится в докладе.

В заключении НПО отмечают, что "несмотря на то, что ограничения, связанные с COVID-19, были смягчены к середине июня, женщины все еще сталкиваются с тяжелыми формами домашнего насилия, ставшего результатом пандемии".

НПО сообщают об усилении преследования и устрашения, как форм домашнего насилия, а также об отсутствии должной реакции полиции на обращения женщин за защитой. Они настаивают на принятии законодательства против домашнего насилия, обеспечении мер защиты, таких как судебные приказы о запрещении на приближение, предоставление убежищ, медицинской, психологической, юридической помощи, а также привлечение к ответственности всех виновников домашнего насилия.

Хроника коронавируса. Июль.

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