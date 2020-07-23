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Крашенинников раскритиковал все текущие законопроекты о борьбе с домашним насилием

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подверг критике все обсуждаемые в настоящее время проекты законов по противодействию домашнему насилию.

"Я видел несколько текстов, которые называются проектами по противодействию домашнему насилию. Ни один текст в таком виде с юридической точки зрения вносить нельзя. Потому что либо он противоречит Конституции, либо каким-то другим законам, либо совсем вмешивается в частную жизнь, и так далее", - сказал Крашенинников на итоговом в сессии брифинге фракции "Единая Россия".

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Вон месте с тем отметил, что "работать нужно, и, наверное, какие-то фрагменты, которые вполне пригодны, надо продвигать". По его словам, противодействие домашнему насилию потребует комплекса решений.

Базовую версию соответствующего законопроекта, в частности, ранее опубликовал Совет Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг выразила надежду, что законопроект о домашнем насилии скоро доработают и внесут в Госдуму РФ, но отметила, что боится называть конкретные сроки.

По ее словам, на заседании рабочей группа, которую возглавляет зампред СФ Галина Карелова, в ближайшее время будет рассматриваться очередная версия законопроекта.

Госдума Павел Крашенинников Валентина Матвиенко

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