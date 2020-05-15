Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Министерстве науки и высшего образования считают, что близкие отношения между студентами и преподавателями недопустимы и наносят вред репутации российского образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться", - говорится в заявлении.

8 мая студенческий журнал DOXA выпустил публикацию выпускницы филфака МГУ Екатерины Заплетиной, которой студентки факультета рассказали о попытках флирта со стороны неназванных преподавателей и занижением отметок в случае отказов от взаимности. В публикации говорится, что МГУ в целом "занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей".

Затем журнал опубликовал открытое письмо студентов, аспирантов и преподавателей университета, которые потребовали запретить романы преподавателей со студентами, ввести наказание за нарушение этого регламента и наладить механизм расследования сложных случаев.

После этих публикаций об уходе из университета объявил преподаватель филфака Сергей Князев.