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Омбудсмен Петербурга выступил против трехдневного голосования

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступил против введения многодневного голосования на выборах и референдумах.

Изменение Конституции

"Предложения по распространению применявшихся на общероссийском голосовании правовых норм, позволяющих организовывать многодневное голосование, в т.ч. вне помещений для голосования, на последующие избирательные кампании в Российской Федерации, вызывают большую тревогу, поскольку в случае их реализации неизбежны распространение нарушений, наблюдавшихся во время общероссийского голосования, и дальнейшая дискредитация всей избирательной системы", - заявил он через пресс-службу.

В заявлении он рассказал о многочисленных нарушениях в ходе голосования по Конституции в Петербурге. Нарушениям, по его словам, "способствовали как особенности нормативно-правовой базы общероссийского голосования, так и игнорирование многими избирательными комиссиями" требований законов.

Среди нарушений он назвал принуждение к голосованию и обзвон пенсионеров с предложением голосовать на дому. Сложности с организацией наблюдения позволяют усомниться в данных по явке, считает омбудсмен.

"Возможным искажениям результатов общероссийского голосования способствовали ограничение права членов избирательных комиссий на ознакомление с документами комиссий и фактическая ликвидация института общественного наблюдения - монополизация возможности назначения наблюдателей Общественной палатой и лишение политических партий и общественных объединений права назначать наблюдателей", - добавили в пресс-службе.

Шишлов также отметил не урегулированность прав на агитацию, которая привела к нарушениям конституционного права граждан на получение и распространение информации и ограничению возможностей противников поправок.

Омбудсмен заявил о необходимости кардинальной реформы и кадрового обновления избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

Госдума рассматривает законопроект, который дает Центризбиркому право на выборах и референдумах проводить голосование на протяжении до трех дней, открывать участки вне помещений и устанавливать "иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования".

17 июля ЦИК Татарстана поддержал организацию президентских и муниципальных выборов в сентябре 2020 года в течение нескольких дней из-за коронавируса. Председатель комиссии Андрей Кондратьев назвал два-три дня - оптимальной продолжительностью голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Петербург Татарстан Конституция Центризбирком СКР Александр Шишлов

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