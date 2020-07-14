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Электронное голосование вновь будет применяться в Москве на выборах 13 сентября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Электронное голосование будет использоваться наряду с традиционным на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления в двух столичных районах в Единый день голосования, 13 сентября. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут "Интерфаксу" во вторник.

"Решением городской избирательной комиссии на довыборах депутатов в избирательном округе №1 муниципального округа Бабушкинский и в округе №1 муниципального округа Марьино в Единый день голосования, 13 сентября, будет использоваться дистанционное электронное голосование", - сказал он.

По словам Реута, в каждом из этих двух многомандатных избирательных округов будут выбираться по два депутата.

Он сообщил, что избирательные участки №5001 в муниципальном округе Бабушкинский и №5002 в муниципальном округе Марьино для дистанционного электронного голосования будут образованы не позднее 20 июля. Состав участковых избирательных комиссий для электронного голосования должен быть утвержден не позднее 23 июля.

Впервые эксперимент по дистанционному голосованию в Москве и в России в целом прошел в сентябре 2019 года, когда избиратели трех из 45 одномандатных округов на выборах депутатов Мосгордумы помимо традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней могли проголосовать в электронном виде.

Кроме того, электронный способ волеизъявления использовался в Москве и Нижегородской области при голосовании по вопросу поправок в Конституцию России с 25 по 30 июня.

Москва

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