Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Также депутаты разрешили проводить голосование на думских выборах во дворах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на парламентских выборах в течение трех дней. Поправки внесены перед вторым чтением законопроекта № 47830-6, который в 2012 году в палату внес тогдашний президент Дмитрий Медведев.

Из поправки следует, что по решению Центризбиркома голосование на думских выборах "может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней". Это решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении этих выборах. Оно не подлежит пересмотру, предусматривает поправка.

Кроме того, по решению ЦИК голосование может проводиться "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)".

Поправка дает ЦИК право устанавливать "иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования".

По аналогии с выборами в Госдуму, но уже по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Голосование на этом уровне также допускается вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

В случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Это касается выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ и местного референдума.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов (фракция "Справедливая Россия") "трёхдневное голосование можно будет проводить уже на следующих за сентябрьскими выборами".

Законопроект 2012 года касается права партии менять своих представителей в составе избирательных комиссий.

"Проект закона был принят в первом чтении еще в 2012 году, теперь его достали и нанизали эти поправки", - сказал Нилов.

Он недоволен тем, что поправки принимаются поспешно, "без обсуждения, без каких-либо общественных партийных слушаний".

Думская оппозиция, комментируя возможность многодневного голосования, высказалась против.

В частности, от оппозиционных фракций высказывались опасения, что обеспечить присутствие наблюдателей в течение трёх дней у них не получится из-за нехватки людских и финансовых ресурсов.

Кроме того, принятый вариант "многодневки" открывает дополнительные возможности для манипуляций, считают они.

9 июля глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что по итогам общероссийского голосования социологические службы провели опросы, которые показали, что людям "очень понравились" процедуры, которые предложил ЦИК для безопасности на плебисците, в том числе голосование в течение нескольких дней.

"Было 526 000 наблюдателей, которые работали все семь дней при всех способах голосования. были наблюдатели от 18 партий и 1600 НКО. Вот почему я считаю, что это концентрированное выражение прямой демократии, когда люди без посредников могли выразить свою волю. По-моему, только очень странные люди могли быть против такого волеизъявления", - заявила она.