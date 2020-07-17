Минтранс отменил приказ о ГЛОНАСС-пломбах для идущих через Крымский мост вагонов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Приказ Росжелдора оснащать ГЛОНАСС-пломбами вагоны, идущие через Крымский мост, отменен, утверждает глава Крыма Сергей Аксенов.

"На днях в СМИ появилась информация о проблемах, с которыми столкнулись перевозчики топлива при доставке нефтепродуктов в Крым. В качестве причины этих проблем называлось требование Федерального агентства железнодорожного транспорта в целях безопасности оснащать вагоны, следующие по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой, функционирующей на основе системы ГЛОНАСС. Прозвучали даже опасения, что озвученные выше меры могут привести к дефициту топлива в регионе в разгар курортного сезон", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте" в пятницу.

Ранее нефтепродукты перевозились на полуостров паромами. Грузовое железнодорожное сообщение с Крымом запущено 30 июня текущего года.

"Вчера я обсуждал этот вопрос (предписания Росжелдора - ИФ) с министром транспорта РФ Евгением Ивановичем Дитрихом и руководством ФСБ России. Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена. При этом есть исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами", - заявил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что Госкомитет по ценам и тарифам Крыма и ФАС проводят проверку обоснованности цен на топливо на полуострове. "В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности", - обещает Аксенов.

"Федеральным агентством железнодорожного транспорта пересмотрены ограничения на перевозку грузов, следующих в прямом железнодорожном сообщении на железнодорожные станции назначения и со станций отправления, принадлежащих ФГУП "КЖД", - сообщила ФГУП "Крымская железная дорога" (структура Росжелдора, Симферополь) на своем официальном сайте.

Газета "Коммерсантъ" накануне написала, что подведомственный Минтрансу РФ Росжелдор выпустил приказы, требующие оснащать электронными ГЛОНАСС-пломбами все грузовые вагоны, следующие по Крымскому мосту. Документы датированы 10 и 22 июня. Росжелдор мотивирует решения соображениями безопасности.

Аренда пломбы по цене аренды вагона

Один из собеседников газеты утверждал, что к перевозке принимаются только вагоны, оснащенные пломбами АО "Инженерный промышленный концерн "Страж" (по данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания принадлежит физическим лицам, с 2016 года – официальный поставщик навигационных пломб по соглашению с АО "ГЛОНАСС").

"Аренда пломбы стоит 960 рублей за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона. Перевозка на пароме обходилась в 1-1,2 тыс. рублей за вагон", - приводит издание слова своего источника.

Другой собеседник "Коммерсанта" говорил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 рублей за каждую операцию, тогда как аренда – 1 тыс. рублей за вагон в сутки, при этом на некоторые типы вагонов (например, на крытые и на нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать по две пломбы.

Оба источника газеты отметили, что перевозки опасных грузов в обязательном порядке требуют сопровождения ведомственной охраной. В результате, по словам участников рынка, сборы поглощают потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. С учетом среднесетевых показателей оборота вагонов расходы по пломбам составят около 26 тыс. рублей на вагон "за цикл", оценил один из источников издания.

Представитель "ГЛОНАССа", между тем, заявил "Коммерсанту", что стоимость аренды навигационных пломб "Страж" – самая низкая на рынке в сравнении с другими производителями. Например, согласно прейскуранту на сайте ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП, подконтрольно "РТ-Инвест Транспортные системы", совладельцами которого являются "Ростех" и Игорь Ротенберг), аренда пломбы обходится в 2,5 тыс. рублей в сутки. При текущих ставках это соответствует суточной аренде трех полувагонов. ЦРЦП является оператором системы транзита санкционных товаров по территории РФ, запущенной 15 июля, напоминает газета.

Цены на бензин в Крыму

По данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая по 1 июля выросли на 8,5%. Стоимость топлива марки Аи-95 к середине июля достигла на АЗС почти 53 рублей за литр.

Крымское управление Федеральной антимонопольной службы РФ на текущей неделе сообщило о возбуждении дела в отношении ООО "Фирма "ТЭС" (Симферополь, крупный крымский нефтетрейдер) по признакам нарушения антимонопольного законодательства из-за роста цен на топливо. "Сеть АЗС "ТЭС" подозревается в нарушении запрета, установленного ст.10 ФЗ "О защите конкуренции". Согласно данной правовой норме, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены", - заявляло управление ФАС.