ФАС возбудила дело против крупного крымского нефтетрейдера "ТЭС" из-за цен на топливо

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело в отношении ООО "Фирма "ТЭС" (Симферополь, крупный крымский нефтетрейдер) по признакам нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.

"Сеть АЗС "ТЭС" подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 федерального закона "О защите конкуренции". Согласно данной правовой норме, хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены", - отмечается в информации УФАС.

В Крыму с начала лета наблюдается рост цен на топливо на автозаправках, местные нефтетрейдеры объясняют его увеличением оптовой стоимости бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

Группа компаний "ТЭС" работает с 1992 года, владеет 66 АЗС в Крыму, двумя нефтебазами, предприятием по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожным предприятием, судами морской логистики и отелями.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", фирма "ТЭС" получила в 2019 году 4,908 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 155,59 млн рублей чистой прибыли в 2018 году. Выручка компании за год выросла примерно на 2% – до 7,838 млрд рублей.