Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

На Крымском мосту запустили движение грузовых поездов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Грузовое железнодорожное сообщение открылось во вторник утром между полуостровом Крым и материковой частью России, передал корреспондент "Интерфакса".

Крымская железная дорога (КЖД) с открытием грузоперевозок по железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год, сообщалось осенью прошлого года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе, соединяет Крым с Кубанью. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года.

Железнодорожная часть моста после ввода объекта в эксплуатацию стала частью инфраструктуры КЖД.

Крым РЖД

Новости

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

Экс-замглавы Минпромторга РФ оштрафован за нецензурную брань в аэропорту

Экономический кризис

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

Эксперты отметили продолжающийся отток бизнеса с основных торговых улиц Петербурга

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

ЦБ уличил страховщиков в нарушении прав автовладельцев при продаже ОСАГО

Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Режим самоизоляции позволил спасти жизни до 3,8 млн россиян, подсчитали эксперты

Роспотребнадзор не обнаружил серьезных мутаций коронавируса

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера

ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');