На Крымском мосту запустили движение грузовых поездов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Грузовое железнодорожное сообщение открылось во вторник утром между полуостровом Крым и материковой частью России, передал корреспондент "Интерфакса".

Крымская железная дорога (КЖД) с открытием грузоперевозок по железнодорожной части моста через Керченский пролив ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год, сообщалось осенью прошлого года.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе, соединяет Крым с Кубанью. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года.

Железнодорожная часть моста после ввода объекта в эксплуатацию стала частью инфраструктуры КЖД.