"Коммерсантъ" узнал о проблемах снабжения Крыма топливом из-за требований по ГЛОНАССу

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Подведомственное Минтрансу Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ выпустило приказы, требующие оснащать электронными ГЛОНАСС-пломбами все грузовые вагоны, следующие по Крымскому мосту, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Из-за этого дорогостоящего требования поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым.

Документы датированы 10 и 22 июня. Росжелдор мотивирует решения соображениями безопасности.

В АО "ГЛОНАСС" газете уточнили, что компания не выпускает пломбы, а использует изделия сторонних производителей для передачи информации в системы мониторинга.

При этом один из собеседников газеты утверждает, что к перевозке принимаются только вагоны, оснащенные пломбами АО "Инженерный промышленный концерн "Страж" (по данным "СПАРКа", компания принадлежит физическим лицам, с 2016 г. - официальный поставщик навигационных пломб по соглашению с АО "ГЛОНАСС").

"Аренда пломбы стоит 960 руб. за вагон в сутки, что сопоставимо с ценой аренды самого вагона. Перевозка на пароме обходилась в 1-1,2 тыс. руб. за вагон", - приводит издание слова своего источника. Другой собеседник "Коммерсанта" заявил, что установка и снятие пломб, предписанных Росжелдором, обходятся в 500 руб. за каждую операцию, аренда - 1 тыс. руб. за вагон в сутки, при этом на некоторые типы вагонов (например, на крытые и на нефтебензиновые цистерны) нужно навешивать две пломбы.

Также оба источника газеты отметили, что перевозки опасных грузов в обязательном порядке требуют сопровождения ведомственной охраной. В результате, по словам участников рынка, сборы поглощают потенциальную экономию при использовании прямого железнодорожного сообщения через мост. С учетом среднесетевых показателей оборота вагонов расходы по пломбам составят около 26 тыс. руб. на вагон, оценил один из источников издания.

Представитель "ГЛОНАССа", между тем, заявил "Коммерсанту", что стоимость аренды навигационных пломб "Страж" - самая низкая на рынке в сравнении с другими производителями. Например, согласно прейскуранту на сайте ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП, подконтрольно "РТ-Инвест Транспортные системы", совладельцами которого являются "Ростех" и Игорь Ротенберг), аренда пломбы обходится в 2,5 тыс. руб. в сутки. При сегодняшних ставках это соответствует суточной аренде трех полувагонов. ЦРЦП является оператором системы транзита санкционных товаров по территории РФ, запущенной 15 июля, напоминает газета.

Проблемы с доставкой грузов и дефицит топлива

Между тем, с доставкой грузов "паромным" путем с 3 июля также возникли сложности. По словам одного из источников издания, ОАО "Российские железные дороги" не согласовывает заявки на отправку подвижного состава в направлении переправы по 6-7 суток, что приводит к простоям вагонов на заводах в ожидании приема к транспортировке и остановке новых отгрузок потребителям полуострова. "Получается, что РЖД отказываются принимать грузы для перевозки в "паромном" сообщении, а отправлять их по мосту возможности нет", - отмечает "Коммерсантъ".

По словам его источников, задержки и лишние расходы уже привели к дефициту бензина в Крыму в разгар туристического сезона. АИ-95 скоро исчезнет из продажи, или цены достигнут недоступного уровня, говорит он.

Собеседник газеты на топливном рынке подтвердил, что есть сложности с поставками нефтепродуктов. Нефтекомпании начали присылать продления июньских сделок до конца июля, ссылаясь на то, что заключают договоры для перевозки по мосту.

"Российские железные дороги", действительно, не согласовывало заявки по парому, однако сейчас ситуация изменилась, так как "уже дошла до верха", утверждает собеседник издания. По его словам, стало понятно, что если будет так продолжаться, то Крым может остаться без топлива. По мосту пока составы с топливом никому на полуострове не доходили, сказал источник "Коммерсанта".

Представитель одного из крупных крымских нефтетрейдеров подтвердил газете, что горюче-смазочные материалы в Крым по мосту через Керченский пролив пока не доставляются. "Мы как доставляли паромом, так и доставляем. Остальное выясняйте в КЖД (ФГУП "Крымская железная дорога" - ИФ)", - сказал он.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сообщил изданию, что слышал о правилах безопасности и ГЛОНАСС-пломбах. Однако он считает, что эти нормы увеличивают стоимость доставки топлива на полуостров незначительно. "Пусть вешают пломбы в Темрюке, а в Крыму снимают. 900 руб. на пломбу. Пусть цистерна, например, из Саратова - хотя крымские трейдеры возят (топливо - ИФ) из Славянска-на-Кубани, а это еще ближе - идет 10 суток. 9 тыс. руб. на вагон при тарифе 109 тыс. руб. на вагон в одну сторону - это копейки. Иначе для чего мы строили мост? Думаю, не для того, чтобы через переправу ездить", - сказал он.

Между тем, по данным Крымстата, цены на бензин в Крыму с конца мая по 1 июля выросли на 8,5%. Стоимость топлива марки АИ-95 достигла почти 53 руб. Замглавы Минэнерго Eвгений Грабчак указывал на "критическую ситуацию" с поставками нефтепродуктов в Крым в письме в Минтранс 14 июля, пишет "Коммерсантъ". Чиновник подчеркивал со ссылкой на нефтяников, что причиной стал как раз приказ Росжелдора о пломбах. Для обеспечения растущих потребностей в топливе в курортный сезон Грабчак просит в июле-августе временно смягчить требования к перевозке нефтепродуктов в прямом железнодорожном сообщении. Кроме того, он считает целесообразным перевести паром с дневного на круглосуточный режим работы или увеличить количество рейсов.

На рост стоимости топлива, в том числе в Крыму, обратила внимание и "Деловая Россия", глава которой Алексей Репик 15 июля направил письма министру энергетики Александру Новаку и главе Федеральной антимонопольной службы РФ Игорю Артемьеву, отмечает газета. В документах говорится, что "повышение цен на моторное топливо для очень многих отраслей бизнеса и регионов (например, Крыма) может стать критичным стоп-фактором для реализации правительственных мер по восстановлению экономики". Глава республики Сергей Аксенов 15 июля заявил, что местные власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 руб.