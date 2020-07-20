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Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"На борту помимо двух членов экипажа находились командиры еще четырех экипажей. Им показывали район, в котором предстоит проводить работы по опрыскиванию", - сказал представитель центра.

По его словам, работы предполагалось проводить на границе Иркутской области и Бурятии.

"Сейчас поиск ведут три борта: один вертолет и два самолета", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии.

По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования неизвестен, возможно, он находится в Иркутской области. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки.

Иркутская область Бурятия

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