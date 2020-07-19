Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, который, возможно, совершил аварийную посадку на границе Иркутской области и Бурятии, летел без документов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Вылет самолета не был согласован с авиационными властями в установленном порядке", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет направлялся из Бурятии в Иркутскую область на сельхозобработку полей, но перестал выходить на связь.

"Предварительно самолет мог совершить аварийную посадку в поле в Иркутской области на границе с Бурятией", - сказал источник.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что, по данным ведомства, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры.

"Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен, возможно, он находится в Иркутской области. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки", - говорится в сообщении.