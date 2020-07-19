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Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь

Самолет мог совершить жесткую или аварийную посадку в Иркутской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 с шестью людьми на борту, возможно, совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Самолет авиакомпании "Феникс" вылетел на химобработку полей и направлялся из поселка Кырен в Бурятии в Иркутскую область.

"На борту 4 пассажира и 2 члена экипажа. Самолет на связь не выходит. Предварительно самолет находится в Иркутской области. Мог совершить жесткую или аварийную посадку", - сказал источник.

Судьба людей на борту неизвестна.

На поиски вылетели два самолета Ан-2.

Иркутская область Бурятия

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