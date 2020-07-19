Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 18.07В России 765 437+6 234В мире 14 055 299+250 003

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

В воскресенье на улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возобновились в городах Дальнего Востока, передали корреспонденты агентства "Интерфакс" в воскресенье.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В Хабаровске митинг на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края начался около 12:00 по местному времени (5:00 мск). Участники не отказались от его проведения, несмотря на жару выше 30 градусов. Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре.

Также акция в поддержку Фургала проходит во Владивостоке у памятника Борцам за власть Советов. Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка.

Правительство Приморского края в телеграм-канале предупредило, что на площади пройдет дезинфекция.

"Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обработка пройдет специальным обеззараживающим раствором с применением трех спецмашин. Территория памятника огорожена, мойка уже началась.

В Хабаровске на площади имени Ленина, где митинг состоялся 17 июля, санобработка прошла в тот же день после основного шествия.

Как сообщалось, в Хабаровске уже восьмой день продолжаются уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала. Первый митинг, по подсчетам полиции, собрал от 10 до 12 тыс. человек. К шествию 17 июля, утверждают хабаровской мэрии, присоединились "до 10 тысяч человек - на 30% меньше, чем в прошлые выходные".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушения на убийство.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

14
ХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хабаровский край Хабаровск Владивосток Комсомольск-на-Амуре Сергей Фургал

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');