На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

В воскресенье на улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возобновились в городах Дальнего Востока, передали корреспонденты агентства "Интерфакс" в воскресенье.

В Хабаровске митинг на площади имени Ленина у здания правительства Хабаровского края начался около 12:00 по местному времени (5:00 мск). Участники не отказались от его проведения, несмотря на жару выше 30 градусов. Несанкционированная акция началась и в Комсомольске-на-Амуре.

Также акция в поддержку Фургала проходит во Владивостоке у памятника Борцам за власть Советов. Участники развернули плакаты и скандируют лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. Полиция по громкой связи предупреждает об ответственности за несанкционированные митинги. Одновременно на площади проходит сельхозярмарка.

Правительство Приморского края в телеграм-канале предупредило, что на площади пройдет дезинфекция.

"Памятник Борцам за власть Советов на центральной площади Владивостока отмоют от экскрементов голубей, которых здесь кормят неравнодушные горожане", - сказано в сообщении.

Уточняется, что обработка пройдет специальным обеззараживающим раствором с применением трех спецмашин. Территория памятника огорожена, мойка уже началась.

В Хабаровске на площади имени Ленина, где митинг состоялся 17 июля, санобработка прошла в тот же день после основного шествия.

Как сообщалось, в Хабаровске уже восьмой день продолжаются уличные акции после ареста губернатора края Сергея Фургала. Первый митинг, по подсчетам полиции, собрал от 10 до 12 тыс. человек. К шествию 17 июля, утверждают хабаровской мэрии, присоединились "до 10 тысяч человек - на 30% меньше, чем в прошлые выходные".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушения на убийство.

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.