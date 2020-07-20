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Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в следующем году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав граждан, досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в третье воскресенье сентября следующего года в единый день голосования", - сказала Гришина в понедельник. Таким образом, досрочные выборы главы региона состоятся 19 сентября 2021 года.

В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в настоящее время арестован по делу об организации заказных убийств. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

Хабаровский край Сергей Фургал ЦИК Майя Гришина Михаил Дегтярев

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