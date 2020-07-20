Российскую вакцину от COVID-19 могут запустить в производство с опережением графика

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Работа над российской вакциной от COVID-19 идет по графику, есть надежды, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7-10 дней, сообщил ведущий специалист Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Планы, которые были - передать ее (вакцину - ИФ) в производство в конце августа этого года, - они не изменились. В общем, даже разговор идет об опережении на неделю - полторы недели, потому что все прошло очень благополучно", - сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Он подчеркнул, что на здоровых взрослых людях вакцина работает, и это первый шаг для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

20 июля стало известно, что очередная стадия клинических испытаний российской вакцины, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи, успешно завершилась: в Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев после вакцинации против COVID-19.