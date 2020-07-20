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Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса

В гражданский оборот вакцина еще не выпущена, говорят они

Российские медики опровергли тайную вакцинацию представителей элиты от коронавируса
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.

Пандемия коронавируса

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российская элита с апреля получила возможность опробовать экспериментальную вакцину этого центра. Агентство получило подтверждения от десятков привившихся, некоторые жаловались на побочные эффекты, другие сказали, что отказались от вакцинации. Всего доступ к вакцине получили сотни видных политиков и крупных бизнесменов, утверждает Bloomberg.

"Ничего не знаю про крупных (бизнесменов. - ИФ), и про мелких тоже", - сказал Гинцбург "Интерфаксу". Он предложил обратиться за комментариями в Минздрав России.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются.

"Вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена", - уточнил Кузнецов.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию агентства: "Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи".

В Роспотребнадзоре от комментариев отказались.

Вакцину от COVID-19, разработанную центром им. Гамалеи, тестируют в Сеченовском университете и госпитале Бурденко, сообщается, что испытания идут успешно. Ранее сообщалось, что весной вакцину ввели себе сотрудники центра им. Гамалеи, включая директора Гинцбурга, вакцинация прошла хорошо.

Хроника коронавируса. Июль.

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Центр Гамалеи Александр Гинцбург Сеченовский университет Минздрав Bloomberg Алексей Кузнецов Вадим Тарасов коронавирус

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