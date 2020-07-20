Комитет Госдумы по спорту останется за ЛДПР

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи после назначения его председателя Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края возглавит представитель фракции ЛДПР, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Комитет останется за нашей фракцией, сейчас будем принимать решение, кто его возглавит", - сказал он "Интерфаксу".

Представители думских фракций возглавляют разные комитеты в соответствии с квотами по числу депутатов в этих фракциях. Лебедев напомнил, что Дегтярев избирался в Думу по федеральному списку ЛДПР, а значит фракция имеет право передать освобождающийся мандат любому участнику этого списка. На принятие решения у фракции есть две недели.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае. 9 июля его задержали, а 10 июля - арестовали по обвинению в организации заказных убийств. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия предложила Фургалу на смену свои кандидатуры, а также раскритиковал жесткость задержания Фургала и пригрозил, что думская фракция может и вовсе сложить полномочия в знак протеста.

20 июля президент Владимир Путин отрешил Фургала от должности в связи с утратой доверия и предложил Дегтяреву стать врио главы Хабаровского края. Тот согласился и выразил готовность немедленно ехать в регион.

"Мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто ввиду недостаточности улик", - заявил после отставки губернатора Жириновский.

Он выразил надежду, что назначенный сегодня врио губернатора Хабаровского края депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев оправдает возложенную на него ответственность и сохранит на посту главы региона "все хорошее, что было при Фургале" при помощи краевого заксобрания, сформированного в большинстве из представителей ЛДПР.

"Там уже сформированное правительство, 90% краевой думы - наши депутаты. Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат", - отметил Жириновский.