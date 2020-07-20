Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) в понедельник привлек к административной ответственности лишенного духовного сана схимонаха Сергия (Романова) по делу о возбуждении ненависти.

"Суд постановил: признать Романова Николая Васильевича виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей", - сказал судья.

С весны в интернете распространяются видеозаписи выступлений отца Сергия, где он называет пандемию коронавируса мифом, призывает не подчиняться церковному руководству и гражданским властям, а также проклинает тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, и предупреждает об угрозе смертоносного чипирования населения. В центре "Э" МВД по Свердловской области в его действиях усмотрели признаки экстремизма.

Из-за этих высказываний схимонаху запретили проповедовать, затем запретили в служении, а в начале июля епархиальный суд лишил его сана.

Кроме того, 7 июля суд оштрафовал Сергия на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.