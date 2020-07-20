Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) в понедельник привлек к административной ответственности лишенного духовного сана схимонаха Сергия (Романова) по делу о возбуждении ненависти.

В РоссииСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на УралеСобчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на УралеЧитать подробнее

"Суд постановил: признать Романова Николая Васильевича виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. рублей", - сказал судья.

С весны в интернете распространяются видеозаписи выступлений отца Сергия, где он называет пандемию коронавируса мифом, призывает не подчиняться церковному руководству и гражданским властям, а также проклинает тех, кто закрывает храмы из-за эпидемии, и предупреждает об угрозе смертоносного чипирования населения. В центре "Э" МВД по Свердловской области в его действиях усмотрели признаки экстремизма.

Из-за этих высказываний схимонаху запретили проповедовать, затем запретили в служении, а в начале июля епархиальный суд лишил его сана.

Кроме того, 7 июля суд оштрафовал Сергия на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе.

схимонах Сергий

Новости по теме

Новости

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Политолог спрогнозировал спад протестов в Хабаровске после назначения врио губернатора

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Умер телеведущий-синоптик Александр Беляев

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

Навальный сообщил о ликвидации ФБК

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

ФАС предложила отменить предельную стоимость проведения техосмотра

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Следствие отменило арест администратора "Омбудсмена полиции" Худякова

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку

Мэр Норильска Ринат Ахметчин ушел в отставку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');