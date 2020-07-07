Светский суд оштрафовал мятежного схимонаха на 90 тыс. рублей

Схимонах Сергий (Николай Романов) Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области признала лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) виновным в административном нарушении - распространении в интернете фейков под видом достоверной информации.

Он оштрафован на 90 000 рублей.

Сам схимонах в суд не пришел. Его адвокат Светлана Герасимова просила суд прекратить административное дело ее доверителя, поскольку не нашла в материалах дела доказательств состава административного правонарушения в его действиях и доказательств соблюдения процедуры административного производства.

Она отмечала, что в деле не доказано, что информация в его заявлениях является недостоверной и что "данная информация была распространена в сети интернет" и именно ее доверителем.

"По запрошенным документам опять же нет доказательств того, что моему доверителю какие-либо средства технические принадлежат, что мой доверитель какие-либо предпринимал попытки для размещения данного ролика в сети интернет", - подчеркнула адвокат.

Весной в интернете разошлись видеозаписи с выступлениями схиигумена, который называл пандемию коронавируса мифом, призвал к неподчинению церковному руководству и властям и проклял тех, кто закрывает храмы для профилактики эпидемии. Также он предупреждал о создании "электронного лагеря сатаны" и угрозе смертельного чипирования.

В центре "Э" ГУ МВД Свердловской области в роликах с выступлениями монаха усмотрели признаки экстремизма.

Екатеринбургская епархия сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд Екатеринбургской епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

С начала лета отец Сергий успел захватить Среднеуральский женский монастырь, духовником которого является, и поставить там охрану из казаков, успел предложить патриарху Кириллу сложить полномочия и призвать не голосовать за поправки в Конституцию. Видео с последним призывом соратник монаха удалил из интернета по требованию Генпрокуратуры.