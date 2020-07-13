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Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале
Ксения Собчак
Фото: URA.RU/TASS

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Журналистка Ксения Собчак и оператор Сергей Ерженков обратились с Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело из-за нападения на их съемочную группу в в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий (Романов) позже был лишен сана церковным судом.

Она написала в телеграм-канале, что подала в приемную СКР заявление о преступлении по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, соединенного с насилием, повреждением или уничтожением его имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, совершенного группой лиц в Среднеуральском женском монастыре 27 июня.

Србчак отметила, что в результате нападения Ерженков получил серьезную травму руки, а она, "к счастью, отделалась синяками".

27 июня Собчак сообщила "Интерфаксу", что на нее и съемочную группу напали во время съемок в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого схиигумен Сергий является ковид-диссидентом.

Выступления и наказание

Ранее была распространено видео выступления схиигумена, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". Затем появилась другая видеозапись выступления отца Сергия, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным.

Позднее Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в действиях схиигумена признаки административного правонарушения.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал отца Сергиявиновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.

7 июля суд в Верхнепышминском районе признал схиигумена виновным в распространении фейков о коронавирусе и оштрафовал его на 90 тыс. рублей.

20 июля Сергий предстанет перед судом в Верхней Пышме по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ксения Собчак Среднеуральский женский монастырь схиигумен Сергий

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